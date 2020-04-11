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Жена бывшего вратаря "Динамо" пристегнула к дочке подушку и взорвала интернет

11 апреля, 19:59

Богдан Юрков

Популярный в соцсетях стиль явно не пришелся по вкусу 4-летней дочурке голкипера Максима Коваля

Жена бывшего вратаря киевского "Динамо Максима Коваля, выступающего за аравийский клуб "Аль-Фатех", приняла участие в карантинном челлендже, в ходе которого девушки надевают "платье", состоящее из двух подручных средств – подушки, пристегнутой к голому телу ремнем. Ранее в оригинальном наряде публике показалась Анна Ризатдинова.

Однако супруга Максима Коваля модель Карина Левинская не только сама примерила комбинацию "подушка-ремень", но и нарядила в этом стиле свою дочку Мию, которой в июле исполнится пять лет. Судя по выражению лица девочки, ей такой наряд по вкусу явно не пришелся – Мия скорчила гневную гримасу.

"Коротко об отношении моего ребенка к этому всему", – подписала совместное фото в Instagram Карина Левинская.

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"Милашки", "Красивые девочки", "Я балдею от вас" – такие отзывы от своих фолловеров собрала супруга Максима Коваля. А одна из ее подписчиц заметила: "Это копия мужа стоит рядом, строгого". "Да-а-а-а, – согласилась Карина – Она вроде как стала брать много моего, но эти брови – это все".

Максим Коваль

Максим Коваль / Фото: Instagram

Жена Максима Коваля – Карина Левинская

Жена Максима Коваля – Карина Левинская / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец на карантине, тем самым взбодрив болельщиков, заскучавших во время паузы в соревнованиях.

Смотрите, чем заняты на карантине звезды спорта

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вратарь Максим Коваль WAGs Карина Левинская

Источник: Сегодня|Спорт

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