Жена бывшего вратаря "Динамо" пристегнула к дочке подушку и взорвала интернет

Жена бывшего вратаря киевского "Динамо Максима Коваля, выступающего за аравийский клуб "Аль-Фатех", приняла участие в карантинном челлендже, в ходе которого девушки надевают "платье", состоящее из двух подручных средств – подушки, пристегнутой к голому телу ремнем. Ранее в оригинальном наряде публике показалась Анна Ризатдинова.
Однако супруга Максима Коваля модель Карина Левинская не только сама примерила комбинацию "подушка-ремень", но и нарядила в этом стиле свою дочку Мию, которой в июле исполнится пять лет. Судя по выражению лица девочки, ей такой наряд по вкусу явно не пришелся – Мия скорчила гневную гримасу.
"Коротко об отношении моего ребенка к этому всему", – подписала совместное фото в Instagram Карина Левинская.
"Милашки", "Красивые девочки", "Я балдею от вас" – такие отзывы от своих фолловеров собрала супруга Максима Коваля. А одна из ее подписчиц заметила: "Это копия мужа стоит рядом, строгого". "Да-а-а-а, – согласилась Карина – Она вроде как стала брать много моего, но эти брови – это все".
Ранее мы писали, что бедра Алины Буяльской не лгут: жена динамовца исполнила зажигательный танец на карантине, тем самым взбодрив болельщиков, заскучавших во время паузы в соревнованиях.
Смотрите, чем заняты на карантине звезды спорта
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк