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Карантинная мода: украинская гимнастка создала оригинальное платье из подушки

6 апреля, 19:59

Александр Трикиша

Призерка Олимпиады-2016 развлекается на карантине и придумывает новые наряды

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова не сидит без дела на карантине. Спортсменка может смело запускать свою линию одежды сезона весна-2020. Во всяком случае один наряд в ее коллекции уже готов. На своей странице в Instagram Анна показала оригинальное платье, деталями для которого стали два подручных предмета – подушка и ремень.

Тем не менее, на бронзовой призерке Олимпиады-2016 такой "наряд" смотрится довольно эффектно и мог бы украсить гардероб не одной модницы.

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Ране мы писали, что Анна Ризатдинова показала эротическую закупку в магазине во время карантина. Бронзовая призерка Олимпийских игр совместила шопинг с соблазнительными изгибами.

Как мы писали ранее, из-за коронавируса Киев остался без чемпионата Европы по художественной гимнастике. Европейское первенство "художниц" должно было состояться в нашей столице в конце мая. "Учитывая нынешнюю ситуацию, отсрочка соревнований является наилучшим вариантом", – заявили в Европейском гимнастическом союзе.

Смотрите, как украинские спортсмены поддерживают форму на карантине:

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художественная гимнастика Анна Ризатдинова WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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