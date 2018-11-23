Жена футболиста "Динамо" обещает исполнить "танец попой"

Ирина Морозюк объявила, что станцует тверк, когда количество подписчиков в ее Instagram достигнет 10 тысяч

Жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram рассказала, что станцует тверк и разместит видео в социальной сети, если количество подписчиков достигнет 10 тысяч человек. На данный момент на странице Ирины Морозюк 9500 "фанатов".

Как вы относитесь к тверку? Хотите увидеть этот танец в моем исполнении? Станцую, когда число подписчиков увеличится до 10 тысяч", – написала жена Морозюка.

"Шикарная", "Ты просто бомба", "Нужно создавать фейковые аккаунты", – пишут подписчики.

Тверкинг – направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны. Это стиль также называют "танцем попой".

Ранее жена игрока "Динамо" рассказала правду о пластике своей груди и показала интимные фото. Ирина Морозюк с детства мечтала увеличить грудь из-за комплексов.

Жена Морозюка не в первый раз публикует пикантные снимки в соцсетях. Недавно мы писали, что Ирина Морозюк показала фотографии с отдыха. На них девушка позирует в купальнике возле пальмы. Под одной из них красотку назвали "тропиканой-женщиной".