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Жена футболиста полностью разделась в Instagram в благодарность подписчикам

25 апреля, 15:08

Александр Трикиша

Девушка отметила круглое количество своих подписчиков, но разделась для соцсетей не впервые

Жена футболиста испанской "Валенсии" и сборной Аргентины Эсекьеля Гарая Тамара Горро зарабатывает популярность в соцсетях. По случаю круглого количества своих подписчиков в Instagram девушка сфотографировалась полностью обнаженной и поделилась откровенным снимком со своими поклонниками.

Тамара появляется в кадре спиной к камере, демонстрируя свою идеальную фигуру, а затем ее силуэт закрашивается, показывая количество подписчиков на странице девушки.

"Эта семья продолжает расти, и я все больше и больше рада за то, что со мной такие удивительные люди", – подписала пост Тамара.

Внимание! просмотр только для совершеннолетних

INSTAGRAM

Девушка не впервые фотографируются обнаженной для соцсетей. Некоторое время назад Тамара просила своих подписчиков сравнить ее фигуру по фото с разницей в три года.

Также на ее странице можно найти забавное видео, на котором Тамара с помощью волшебной палочки превращает своего мужа в девушку. Так парочка развлекается во время карантина.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли. Сара Кохан необычным способом призывает позаботиться о мире для нас и будущих поколений.

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Источник: Сегодня|Спорт

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