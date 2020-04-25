Жена футболиста полностью разделась в Instagram в благодарность подписчикам

Жена футболиста испанской "Валенсии" и сборной Аргентины Эсекьеля Гарая Тамара Горро зарабатывает популярность в соцсетях. По случаю круглого количества своих подписчиков в Instagram девушка сфотографировалась полностью обнаженной и поделилась откровенным снимком со своими поклонниками.
Тамара появляется в кадре спиной к камере, демонстрируя свою идеальную фигуру, а затем ее силуэт закрашивается, показывая количество подписчиков на странице девушки.
"Эта семья продолжает расти, и я все больше и больше рада за то, что со мной такие удивительные люди", – подписала пост Тамара.
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Девушка не впервые фотографируются обнаженной для соцсетей. Некоторое время назад Тамара просила своих подписчиков сравнить ее фигуру по фото с разницей в три года.
Также на ее странице можно найти забавное видео, на котором Тамара с помощью волшебной палочки превращает своего мужа в девушку. Так парочка развлекается во время карантина.
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