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Жена из балета Ротару и угрозы 5-летней дочке: все – об украинце, взорвавшем интернет "москальской рожей"

5 июля, 02:03

Что творится в личной жизни Юрия Габовды, оказавшегося в центре украинского-российско-венгерского скандала

Юрий Габовда и его жена Анна
Юрий Габовда и его жена Анна. Фото: Instagram

30-летний полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда стал главным ньюсмейкером украинского футбола последних суток. Напомним, накануне спарринга с российским клубом "Краснодаром-2" в Instagram Габовды появилось сообщение: "Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

Однако едва разразился скандал, украинский футболист заявил: "Мне и моей семье – жене, дочери – начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали. Я стал жертвой взлома".

"Сегодня" разузнали о семье Юрия Габовды. Она у него, как и вся ситуация со скандальным постом Instagram, - неординарная. Начнем с того, что Юрий – племянник знаменитого уроженца Мукачево Яноша Габовды, имевшего 12 братьев и сестер и выигравшего в составе львовских "Карпат" Кубок СССР-1969.

Женат Юрий Габовда на красавице-гимнастке Анне, которая в 2014 году родила ему дочку Сабину. Интересно, что Юрий присутствовал на родах с супругой. Малышка появилась на свет с весом 3,4 кг и ростом 52 см. А буквально на днях родители отметили 5-летие своей дочки. Эту семью называют одной из самых эффектных в украинском спорте. И не зря! Смотрите, что вытворяют Юрий и Анна Габовда в свободное от родительских хлопот время!


Юрий Габовда и его жена Анна Видео: Instagram

Анна Габовда - мастер спорта по художественной гимнастике, выступала за сборную Украины. Она и сейчас - в потрясающей форме.


Анна Габовда Видео: Instagram

Самые яркие фото cо страницы Анны Габовды в Instagram

Сам Юрий Габовда о своей семье рассказывает следующее: "С женой мы познакомились еще в училище. В 11-м классе к футболистам добавили трех девушек гимнасток. Я начал заигрывать с Анной. Она настолько скромной была, что даже "привет" стеснялась сказать. У нее только гимнастика была в голове, куда пригласить погулять – без шансов. Она выступала за сборную Украины, затем танцевала в кордебалете Софии Ротару. Когда я перешел в "Кривбасс" и стал больше зарабатывать, то забрал Анну к себе и сказал: "Все! Хватит! Теперь я отвечаю за тебя, строим нашу семью". Потому что времена были такие: когда я играл во второй команде "Карпат", то Аня зарабатывала больше меня, и приносила домой борщ. Она со мной прошла все. И пожертвовала ради меня всем. Куда бы я ни ехал, Анна со мной. Она говорит: все решаешь ты, я за тобой – куда-угодно".

Кстати, по словам Юрия Габовды, их дочка к футболу небезразлична: "Сидит в комнате и просит меня включить футбол. На матче Сабина кричит "папа-гол", это для меня большой стимул. Она родилась, когда я дома сидел без команды, и это меня заставило в десять раз больше работать".

И все-таки? Писал ли Юрий Габовда на самом деле о "москальской роже, которая ляжет"? Или его страничку в Instagram и вправду взломали? Пока болельщики гадают над этими вопросами, в клубе украинского футболиста уже заявили, что против "Краснодара-2" 5 июля Габовда не сыграет. "Спорт вне политики", – обосновали свое решение в "Халадаше".

Юрию Габовде – 30. Но он уже размышляет о будущем после завершения карьеры игрока. Утверждает, что хотел бы стать тренером. Но не исключает и занятости в сфере шоу-бизнеса. Габовда уже снимался в рекламе спортивной обуви, а также выступил в роли модели для специальной программки с физическими упражнениями, которую можно скачать на телефон. "Там есть и мои проценты", – говорит Габовда.

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Тег чемпионат России, Краснодар, чемпионат Венгрии, Юрий Габовда

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Источники:

Сегодня|Спорт , FootBoom

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