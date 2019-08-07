Жена одиозного игрока "Интера" вновь шокировала публику откровенной фотосессией

Жена футболиста итальянского "Интера" Мауро Икарди Ванда решила вновь поделиться откровенными фотографиями у себя в Instagram. В данный момент Жена Икарди отдыхает на Ибице.
Ванда снялась в откровенной фотосессии для известного бренда. Блондинка, одетая в один лишь купальник, не стеснялась демонстрировать на камеру свои формы.
Отметим, что Ванда Нара является агентом своего мужа, который, скорее всего, покинет "Интер" этим летом. На игрока претендуют "Ювентус" и "Наполи".
Ранее мы писали, что 41-летний вратарь прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса". После годичного вояжа в Париж Джанлуиджи вернулся в туринский клуб и спел, стоя на стуле.
Интересно, что год назад Буффон совершил подобный обряд в Париже, после перехода в "Пари Сен-Жермен". Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси Vita spericolata ("Отчаянная жизнь").
Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку.
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