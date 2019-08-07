Ванда Икарди / Фото: Instagram

Жена одиозного игрока "Интера" вновь шокировала публику откровенной фотосессией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%98%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8 2019-08-07T10:28:12+03:00 Футбол Ванда Икарди не перестает удивлять

Жена футболиста итальянского "Интера" Мауро Икарди Ванда решила вновь поделиться откровенными фотографиями у себя в Instagram. В данный момент Жена Икарди отдыхает на Ибице.

Ванда снялась в откровенной фотосессии для известного бренда. Блондинка, одетая в один лишь купальник, не стеснялась демонстрировать на камеру свои формы.





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Отметим, что Ванда Нара является агентом своего мужа, который, скорее всего, покинет "Интер" этим летом. На игрока претендуют "Ювентус" и "Наполи".

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Ранее мы писали, что 41-летний вратарь прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса". После годичного вояжа в Париж Джанлуиджи вернулся в туринский клуб и спел, стоя на стуле.

Интересно, что год назад Буффон совершил подобный обряд в Париже, после перехода в "Пари Сен-Жермен". Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси Vita spericolata ("Отчаянная жизнь").

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку.

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