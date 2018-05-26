ФОТОФАКТ. Жена Зинедина Зидана на трибунах "Олимпийского"

Сегодня, 21:25

Супруга тренера "Реала" поддерживает команду в финале Лиги чемпионов

Вероник Зидан на трибунах. Фото AFP
Вероник Зидан на трибунах. Фото AFP

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится финальный поединок Лиги чемпионов. В матче за главный клубный евротрофей Европы сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль".

Болельщики уже потихоньку начинают заполнять трибуны "Олимпийского" Камеры фотокорреспондентов в вип-секторе запечатлели жену главного тренера "Реала" Вероник Зидан. Пара вместе с 1994 года.

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Вероник с сыном Энцо

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Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая.

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом финала Лиги чемпионов команду Зинедина Зидана. Так, коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба.
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

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Сегодня|Спорт

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