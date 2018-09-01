Жерару Пике грозит шесть месяцев тюрьмы
Футболист ездил с недействительными правами
Защитник "Барселоны" Жерар Пике допустил серьезное правонарушение. По информации Cadena SER, полицейские остановили футболиста, когда он управлял автомобилем в барселонском районе Эшампле. Пике находился за рулем, несмотря на то, что на его водительских правах уже не было баллов.
В Испании к правам привязываются 12 баллов. За различные нарушения с водителей списывается то или иное количество.
Если баллов не остается, человек лишается права водить автомобиль. Как сообщается, Пике уже истратил все свои баллы к тому моменту, когда его остановили полицейские.
Если вина футболиста подтвердится, ему грозит наказание. За подобное нарушение можно получить штраф в размере до 6 тысяч евро и тюремное заключение сроком до 6 месяцев.
Ранее мы писали, что легендарной теннисистке грозит тюрьма за мошенничество и сокрытие активов. Банк Люксембурга направил иск в суд Барселоны с требованием к Аранче Санчес-Викарио возместить долг в размере 7,5 миллиона евро.
Напомним, что знаменитому футболисту киевского "Динамо" Владиславу Ващуку грозит 12 лет тюрьмы за долги перед одноклубником. Долг Ващука перед Гусевым тянется уже более 10 лет.
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