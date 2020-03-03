Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара

Матчи группового раунда пройдут осенью этого года. Финальная часть соревнований - в июне 2021-го

В Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций-2020-2021. Как мы сообщали, сборная Украины в Лиге Наций попала к Германии, Испании и Швейцарии – почти группа смерти для Андрея Шевченко, хотя, не исключено, к тому моменту он уже покинет пост главного тренера "сине-желтых".

Шесть матчей группы, по разу дома и на выезде с каждым из трех соперников, украинцы проведут осенью 2020 года. В случае выигрыша своего квартета, наши футболисты поспорят за победу в турнире в июне следующего года. А если займут в группе последнее место, то опустятся из высшего во второй по силе дивизион Лиги наций.

Составы всех группы Лиги Наций-2020/2021

Лига А

Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Исландия, Дания, Бельгия, Англия Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Хорватия, Швеция, Франция, Португалия Группа А4: Германия, УКРАИНА, Испания, Швейцария

Лига B

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Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия Группа B3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия

Венгрия, Турция, Сербия, Россия Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Молдова, Словения, Косово, Греция Группа С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова Группа D2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Вскоре УЕФА опубликует даты и время начал всех матчей группового турнира Лиги Наций. Туры пройдут в следующие даты:

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Финальная стадия пройдет 2,3, и 6 июня 2021 года.

Отметим, что Лига Наций интегрирована в квалификацию финальной части катарского ЧМ-2022. Два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций попадут в плей-офф с 10 вторыми командами европейского отбора, и в этом плей-офф определятся обладатели трех путевок на мундиаль-2022.

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При этом напрямую из Европы на чемпионат мира-2022 попадут лишь десять победителей отборочных групп евроквалификации.

Смотрите, как Португалия выигрывала Лигу Наций-2019

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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