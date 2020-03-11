Первый полуфиналист Кубка Украины определился в серии пенальти

Первый полуфиналист Кубка Украины определился в серии послематчевых пенальти. В противостоянии двух представителей Первой лиги сильнее оказался "Минай" обыгравший "Ингулец" в послематчевой лотерее.

Хозяева поля открыли счет на 30-й минуте благодаря точному удару Александр Глаголы, но на 55-й минуте финалист прошлого розыгрыше Кубка "Ингулец" сравнял счет после выстрела Александр Мишуренко.

Традиционно для последних матчей в Украине, зрители увидели сразу три удаления в матче, хотя здесь и не применялась Система видеопомощи арбитрам (VAR). Напомним, что в предыдущем туре арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам.

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В серии послематчевых пенальти командам пришлось пробить 29 раз с "точки"! Решающую попытку не сумел реализовать бывший вратарь "Шахтера" и сборной Украины Богдан Шуст. Счет серии послематчевых пенальти 6:5 в пользу хозяев поля.

"Минай" – "Ингулец" – 1:1

Голы: Глагола (33) – Мишуренко (55)

Напомним, центральным на этой стадии Кубка Украины является поединок в Киеве. Трансляция "Динамо" – "Александрия" доступна на нашем сайте.

Смотрите, как "Ингулец" играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины-2019

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