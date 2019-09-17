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Жесткое наказание для "Барселоны": клуб может поплатиться за трансфер Гризманна

17 сентября, 15:32

Испанская федерация футбола планирует закрыть на один матч "Камп Ноу"

Гризманн уже забивает за "Барселону"

Гризманн уже забивает за "Барселону" / Фото: AFP

Трибуны "Камп Ноу" могут быть закрыты из-за разногласий между "Атлетико" и "Барселоной" в вопросе перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонский клуб летом 2019 года.

Напомним, после перехода Гризманна в "Барселону" "Атлетико" обратился с жалобой в Испанскую федерацию футбола (RFEF), утверждая, что каталонский клуб контактировал с Антуаном, когда отступные в его контракте составляли 200 млн евро. В итоге "Барселона" приобрела француза вскоре после 1 июля, когда отступные за игрока снизились до 120 млн евро.

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Как сообщает El Mundo, судья Хуантхо Ландабеа, работающий в Комитете RFEF, хочет наказать "Барселону" закрытием трибун "Камп Ноу" сроком на один матч. В таком случае каталонцы будут вынуждены провести игру без зрительской поддержки, а также потеряют деньги из-за нереализованных билетов. Однако, по информации источника, предложение Ландабеа должно изначально пройти через надлежащую юридическую процедуру. Альтернатива такому наказанию – денежный штраф.

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футбол Барселона Камп Ноу Антуан Гризманн

Источник: sport24.ru

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