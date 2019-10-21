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"Жирная свинья": футболист сделал "комплимент" Instagram-красотке из России

21 октября, 13:44

Нападающий "Порту" подшутил над своей девушкой-сладкоешкой

/ Фото: Instagram

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Нападающий португальского "Порту" Зе Луиш подшутил над своей девушкой из России, с которой у него завязались отношения во время выступления за московский "Спартак". Футболист из Кабо-Верде разместил на своей странице в соцсети короткое домашнее видео, на котором его девушка Алеся лакомится шоколадным кремом.

Заметив, что девушка плачет, Зе Луиш спросил у нее, что ей не нравится. "Потому что это вкусно и жирно", – ответила Алеся. "Серьезно? Плакать, просто кушать. О боже мой, моя жирная свинья", – пошутил Зе Луиш.

Алеся является основателем танцевальной школы в Москве, ее страница в Instagram украшена пикантными снимками девушки в откровенных нарядах, а также роликами, где она демонстрирует некоторые соблазнительные танцевальные движения.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой (Седан) на день рождение щенка французского бульдога. Девушка так обрадовалась подарку, что не смогла сдержать слез.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".

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Источник: Сегодня|Спорт

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