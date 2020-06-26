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"Жизнь бомбардиров" – диджей, бассейн и девушки в бикини: звезда итальянского футбола спел и снял клип

26 июня, 23:46

Елена Павлова Елена Павлова

Вьери спел с другим бывшим нападающим сборной Италии

Известный итальянский нападающий миланского "Интера", "Ювентуса" и испанского "Атлетико" Кристиан Вьери активно раскручивает свою музыкальную карьеру. Один из сильнейших форвардов с Апеннин конца 90-х – начала 2000-х годов записал песню "Жизнь бомбардиров" и выпустил на нее клип. Ранее мы рассказывали про страстные поцелуи Месси, Дибалы и звезды Голливуда.

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В видео от поющего футболиста было все, что может привлечь зрителя летом – охлаждающий бассейн в саду, девушки в купальниках, диджей, которого играет сам Кристиан, горячие танцы и, конечно же, футбольный мяч. При этом вместе с 46-летним Вьери спел другой бывший нападающий "нерадзурри" и "Аталанты" Никола Вентола, а также защитник Даниэеле Адани, который известен свой игрой за "Брешию".

Напомним, что Вьери становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Италии. Становился победителем Серии А с "Ювентусом" и Кубка Кубков – с "Лацио". Кроме того, он был награжден серебряной бутсой чемпионата мира-1998. Еще во время карьеры футболиста создал свой бренд одежды, а после ухода из футбола – переехал в Майами, где работал спортивным комментатором, занимался организацией турнира по пляжному волейболу.

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Сейчас Кристиан пробует свои силы в музыкальной индустрии. В частности, он выступает в составе группы "Bobo.dj" в качестве диджея. В репертуаре группы смесь классических песен 70-х с современными композициями. Первое выступление состоялось 27 октября 2018 года в Падуе.

Смотрите также, как "Интер" сыграл в прошлом туре чемпионата Италии

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