Жуниор Мораес: "Нам нужно быть как можно ближе к идеалу, чтобы выйти в полуфинал"

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес считает, что его команде будет непросто в матче 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Но, если команда хочет выйти в финал, то должна играть с сильными соперниками. Напомним, "Шахтер" – "Базель" трансляций онлайн доступна на нашем сайте.

"Это соперник с очень хорошо организованной защитой. Просмотренные матчи, их оборонительные действия впечатляют. И "Базель" очень силен в контратаках. Все это делает его чрезвычайно опасным. Как я уже говорил, мы не можем допускать много ошибок. Считаю, в Лиге чемпионов и Лиге Европы они обходятся дорого. Нам нужно быть как можно ближе к идеалу, чтобы сыграть хорошо и выйти в полуфинал. Чувствуем себя увереннее, зная, что выбили из турнира "Бенфику" и "Вольфсбург". Сейчас снова встретимся с сильным клубом – цифры это подтверждают. У него есть структура и солидная репутация. У "Базеля" впечатляющие результаты, так что впереди очень интересная игра, и мы должны быть к ней готовы.

Реклама

Матч "Шахтер" – "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы: когда и где смотреть

Сейчас в Лиге Европы наступает время четвертьфиналов. Это действительно тяжелый турнир, мы имеем возможность выйти в финал и ставим перед собой такую цель. Все очень сосредоточенны, ожидания велики. Знаем, что есть сильные соперники, они очень опасны. Но мы сделаем все, чтобы добиться своего. Это наша мечта, наша цель, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы достичь ее", – сказал Мораес официальному сайту клуба.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Базель" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1", который доступен на сервисе Oll.tv.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама