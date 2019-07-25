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Журналисты вынудили тренера "Ювентуса" бросить курить

25 июля, 09:30

У Маурицио Сарри сильно сдали нервы на пресс-конференции

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри шокировал работников СМИ на пресс-конференции. В Нанкине наставник отвечал на вопросы журналистов о предсезонном турне. За короткую пресс-конференцию тренера дважды успели спросить о сигаретах. Тренер "Ювентуса" объявил неожиданную новость на предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Интером".

41-летний Буффон отразил три пенальти в послематчевой серии.

Журналист спросил наставника, пробовал ли тот китайские сигареты. Сарри не выдержал и заявил, что бросает курить. Сообщается, что такое решение итальянец принял из-за постоянных вопросов журналистов о его привычке.

Предполагается, что Маурицио выкуривает около 80 сигарет в день, что равно примерно четырем пачкам. Если эта информация верна, получается, что тренер "Юве" выкуривает по сигарете каждые 12 минут. Учитывая, что в среднем пачка сигарет в Италии стоит около 11,5 евро, Сарри должен тратить около 1400 фунтов в месяц на свою вредную привычку.

Кстати, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс":

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Тег чемпионат Италии, Маурицио Сарри, Ювентус

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Сегодня|Спорт

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