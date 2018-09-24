Зидан может возглавить команду Бекхэма в США

Бывший футболист Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем американской команды "Интер Майами", предложил бывшему партнеру по мадридскому "Реалу" Зинедину Зидану возглавить свою команду. По информации издания, англичанин уже провел переговоры с французским специалистом. Ранее Дэвид Бекхэм объявил название своего клуба в Майами, а также показал его эмблему.

В прошлом году Зидан покинул пост главного тренера "Реала". Под его руководством столичный клуб стал победителем первенства страны, а также трижды завоевал кубок Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Жозе Моуринью у руля "Манчестер Юнайтед".Сообщалось, что Зидан уже определился с усилением для "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав MLS. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.

Кстати, Бекхэм может сделать Месси и Роналду одноклубниками – он предложил звездным футболистам перейти в его команду в 2020 году.