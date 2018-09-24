Зидан может возглавить команду Бекхэма в США
Англичанин уже провел переговоры с трехкратным победителем Лиги чемпионов
Бывший футболист Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем американской команды "Интер Майами", предложил бывшему партнеру по мадридскому "Реалу" Зинедину Зидану возглавить свою команду. По информации издания, англичанин уже провел переговоры с французским специалистом. Ранее Дэвид Бекхэм объявил название своего клуба в Майами, а также показал его эмблему.
В прошлом году Зидан покинул пост главного тренера "Реала". Под его руководством столичный клуб стал победителем первенства страны, а также трижды завоевал кубок Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Жозе Моуринью у руля "Манчестер Юнайтед".Сообщалось, что Зидан уже определился с усилением для "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав MLS. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.
Кстати, Бекхэм может сделать Месси и Роналду одноклубниками – он предложил звездным футболистам перейти в его команду в 2020 году.
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