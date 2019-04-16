Зидан затеял чистку в "Реале": француз хочет избавиться от пятерых игроков, еще три под вопросом
Француз готов расстаться с ключевыми футболистами команды
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с именами футболистов, в чьих услугах он не нуждается. В список наставника мадридцев вошли Даниель Себальос, Маркос Льоренте, Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.
Кроме того, обсуждается присутствие в команде Марсело, Тони Крооса и Иско. Решение по этим трем футболистам будет принято позже, в зависимости от ситуации на трансферном рынке.
Француз возглавил "Реал" по ходу сезона. До этого командой руководили Сантьяго Солари и Хулен Лопетеги. Мадридцы вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов и кубка Испании, в примере "Реал" занимает третью строчку, отставая от лидеров чемпионата "Барселоны" на 13 очков.
Ране мы писали, что у Зидана случился первый конфликт с руководством "Реала" после возвращения в команду. Тренер хочет видеть Погба в "Реале", но президент считает иначе.
Ранее мы писали, что "Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро. Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро.
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