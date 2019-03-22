Зинченко: "Если Бернарду Силва попытается меня обыграть, вернется в Манчестер без ног"
Украинский футболист рассказал, как будет действовать против одноклубника из "МанСити"
Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко накануне матча с португальцами в отборе на Евро-2020 рассказал, что в шуточной форме разговаривал с одноклубником по "Манчестер Сити" Бернарду Силвой о своей позиции на поле во время поединка. Напомним, матч состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. Онлайн Португалия – Украина уже доступен на нашем сайте.
"Он написал мне: "Скажи, что ты играешь слева в защите. Я хочу тебя проверить". Я предупредил его еще в Англии, если он попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног", – говорит Зинченко.
Ранее главные тренеры команд определились с футболистами, которые примут участие в сегодняшнем матче. В заявку вошли 23 игрока, у Украины лишними оказались Артем Шабанов и Сергей Болбат.
Букмекеры называют хозяев поля большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша составляет всего 1.40, тогда как на победу нашей команды можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.80.
Анонс матча Португалия – Украина:
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