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Александр Зинченко сменил номер в "МанСити"

1 июля, 13:07

Украинец теперь будет выступать под 11-м номером в английском клубе

Недавно Зинченко подписал контракт с "МанСити" до лета 2024 года
Недавно Зинченко подписал контракт с "МанСити" до лета 2024 года. Фото: AFP

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перед стартом нового сезона решил сменить свой игровой номер. Теперь вместо № 35 на его спине будет №11. Кстати, футболки с новым номером Александра уже появились в официальном магазине "МанСити", стоимость от 105 долларов.

Напомним, что в межсезонье Зинченко подписал новый пятилетний контракт с "Манчестер Сити". "Сейчас я предельно сконцентрирован на выступлениях в ближайшие годы. Знаю, что нас ждут еще более успешные сезоны", – заявил украинский футболист.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Клуб стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. 

Также мы рассказывали, кто такая новая любовь Зинченко: кого поцеловал футболист сборной Украины. Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Тогда фото Влады с национальным флагом облетели весь мир.


Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Как мы писали ранее, стоимость десяти самых дорогих футболистов Украины выросла на 40 миллионов евро. В списке самых дорогих украинских игроков лидируют трое - Зинченко, Ярмоленко и Цыганков. Каждого из них Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

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Тег футбол, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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