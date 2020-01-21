Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

Зинченко начнет матч против "Шеффилд Юнайтед" с первых минут

21 января, 20:56

Украинский игрок сыграет не в обороне

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

"Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии проведет выездной матч против "Шеффилд Юнайтед". Мы проведем онлайн матча "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" с яркими моментами поединка.

Украинский игрок Александр Зинченко возвращается в основной состав команды. При этом схема показывает, что Зинченко будет играть в центре поля, а не слева в обороне.

Полностью состав "Ман Сити" выглядит следующим образом: Эдерсон – Уокер, Отамеди, Ляпорт, Фернандиньо, – Зинченко, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг.

Реклама

В запасе остались Браво, Гюндоган, Агуэро, Бернарду Силва, Канселу, Фоден и Эрик Гарсия.

Читайте также: где смотреть матч чемпионата Англии "Челси" – "Арсенал".

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

Вчера стало известно о травме основного левого защитника Бенжамена Менди. Расстановка показывает, что его место займет Аймерик Ляпорт. Александра не было в заявке с четвертого января.

Смотрите, как "МанСити" громил в ЛЧ загребское "Динамо"

Как мы писали ранее, ведущий форвард "Тоттенхэма" Кейн пропустит Евро-2020. Лидер сборной Англии получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...