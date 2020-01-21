Зинченко начнет матч против "Шеффилд Юнайтед" с первых минут

Украинский игрок сыграет не в обороне

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

"Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии проведет выездной матч против "Шеффилд Юнайтед". Мы проведем онлайн матча "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" с яркими моментами поединка.

Украинский игрок Александр Зинченко возвращается в основной состав команды. При этом схема показывает, что Зинченко будет играть в центре поля, а не слева в обороне.

Полностью состав "Ман Сити" выглядит следующим образом: Эдерсон – Уокер, Отамеди, Ляпорт, Фернандиньо, – Зинченко, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг.

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В запасе остались Браво, Гюндоган, Агуэро, Бернарду Силва, Канселу, Фоден и Эрик Гарсия.

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Вчера стало известно о травме основного левого защитника Бенжамена Менди. Расстановка показывает, что его место займет Аймерик Ляпорт. Александра не было в заявке с четвертого января.

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Как мы писали ранее, ведущий форвард "Тоттенхэма" Кейн пропустит Евро-2020. Лидер сборной Англии получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

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