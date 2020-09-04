Зинченко – о чудо-голе сборной Швейцарии: "Ставлю все свои новые зубы, что бил по воротам"

Герой встречи сборной Украины со Швейцарией в Лиге наций Александр Зинченко заявил, что в моменте с голом он бил по воротам, а не пытался сделать передачу. Похожий гол он как-то забил за "Манчестер Сити", но тогда и вправду пытался выполнить навес в штрафную. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.

"Сейчас могу признаться, что в первом голе за "Сити" я подавал, но сегодня ставлю все свои новые поставленные зубы, что бил по воротам", – заявил Зинченко в эфире канала "Футбол 1".

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Также украинский полузащитник поделился своими эмоциями после победного матча. Александр признался, что многое не удалось сделать, так как соперник играл очень агрессивно.

"Хотелось бы всех поздравить с победой. Заслуженные три очка. Двоякое чувство, потому что выиграли, но внутри чувство, что много не сделали того, что планировали. Стоит отдать должное Швейцарии, она показала свой уровень. Мы прекрасно знали, как эта команда будет играть, но настолько агрессивно – мы не ожидали. Это было видно в первом тайме, потому что они просто неслись вперед. Было чувство, будто они играют не в 5 защитников, а в 3, не знаю, сколько там нападающих, потому что не давали нам никакого пространства. Всегда чувствовался игрок за спиной, поэтому у нас были небольшие проблемы в первом тайме", – признался украинец.

Также полузащитник "Манчестер Сити" оценил собственную игру. Ему пришлось много отрабатывать в обороне, поэтому показалось, что в первом тайме Зинченко выпал из игры.

"Конечно, это была установка тренера. Наша троица в средине поля должна была перекрывать достаточно большое пространство, много линий. Поэтому пришлось очень много делать челночной работы. Впечатление, будто в первом тайме сдавал тест йо-йо. Когда пропустили, можно сказать, что я где-то не добежал, не доработал, потому что в таком темпе работать первый тайм тяжело. Считаю, проблемы у нас действительно есть, есть над чем работать.

Мы не видели друг друга около года, может, это сказалось. Может, физическое состояние отдельных футболистов. В таких ситуациях нужно больше держать мяч впереди, чтобы команда успела отдохнуть. Потому что отбираем мяч несколько минут, а потом когда с мячом – у нас нет энергии, силы, поэтому сразу же теряем.

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У меня был проваленный первый тайм? Может, я чего-то не знаю. Были потери, конечно, у любого игрока, на самом деле... Получился тяжелый первый тайм для всей команды, потому что соперник действовал агрессивно. Мы хотели навязать свою игру через короткие передачи, но соперники были у нас практически всегда на ноге, поэтому были потери и обрезки", – добавил футболист.

Ранее победу сборной Украины прокомментировал Андрей Шевченко. Наставник украинской сборной похвалил дебютантов и заявил, что все его решения себя оправдали.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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