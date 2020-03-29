Зинченко "перешел" из "Манчестер Сити" в "Ливерпуль" и сразу разгромил россиянина из "Барселоны"

Полузащитник сборной Украины и левый фулбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко одержал уверенную победу над российским форвардом "Уфы" Данилом Круговым, принадлежащим "Зениту", в матче 1/16 финала чемпионата Европы по FIFA 20 – 6:1. Это виртуальный аналог реального Евро-2020, который из-за ситуации с коронавирусом перенесли на следующее лето.

Отметим, что Зинченко и Круговой не смогли сыграть за сборные Украины и России, поскольку эти команды не представлены в симуляторе. В связи с этим Зинченко предпочел "Ливерпуль", а Круговой – "Барселону".

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Первый тайм завершился в пользу виртуальной команды украинца – 1:0. В второй половине поединка Круговой смог сравнять счет. Однако после этого Зинченко принялся громить соперника, забив пять безответных голов.

Напомним, что организатором этих соревнований выступил известный Instagram-аккаунт "433". В турнире принимают участие 32 игрока из разных европейских стран, которые представляют 32 сборные.

Отметим, что накануне Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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