Моуринью потерял лидера "Тоттенхэма" стоимостью 150 миллионов: у Гарри Кейна разрыв сухожилия

Самый дорогой футболист в составе "Тоттехэма" выбыл на неопределенное время

Гарри Кейн не смог забить гол "Саутгемптону", получил травму и был заменен / Фото: Reuters

Один из лидеров "Тоттенхэма" нападающий Гарри Кейн получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном", сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоялся в первый день 2020 года в Саутгемптоне и завершился со счетом 1:0 в пользу "святых", Кейн был заменен на 75-й минуте. О сроках восстановления 26-летнего форварда не сообщается. Кейн в текущем сезоне забил 17 голов в 25 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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Интересно, что в том злополучном для "Тоттенхэма" матче отличился и главный тренер команда Жозу Моуринью. Он получил желтую карточку за то, что подошел к скамейке соперника и подсмотрел в записки тренера "Саутгемптона".





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"Тоттенхэм" с 30 очками остался на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, команда на 6 очков отстает от идущего четвертым "Челси". "Саутгемптон" (25) благодаря победе поднялся на 12-ю позицию.

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