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Зинченко представил необычную форму "Манчестер Сити": фото

27 августа, 12:49

Олег Люлька Олег Люлька

Резервный комплект формы "горожан" составили футболки светло-розового цвета, вдохновленные брит-попом

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко представил необычный резервный комплект формы своего клуба на сезон-2020/2021. Она выполнена в светло-розовом цвете и украшена узором в виде капель, чем-то напоминающих миниатюрных китов. Как сообщает Twitter "МанСити", этот комплект вдохновлен музыкальным стилем брит-поп, который был популярен в Англии в 1960-х и 1990-х годах.

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Отметим, что в данный момент Зинченко находится в расположении сборной Украины, а по возвращении в лагерь "Манчестер Сити" Александру, не исключено, придется дополнительно объясниться с клубом по поводу скандальных заявлений своей жены – журналистки Влады Седан.

Напомним, жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. По мнению Влады Седан, выбранная тренером "горожан" на матч против "Лиона" тактика с тремя защитниками абсолютно себя не оправдала. При этом девушка употребила термин "зашквар".

Позже Зинченко решил оправдаться за высказывания своей жены, заявив, что она говорила не как журналистка, а как расстроенная болельщица "Манчестер Сити". "Гвардиола для меня номер один", – добавил футболист.

Смотрите, как "Манчестер Сити" вылетел из Лиги чемпионов

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