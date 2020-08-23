"Для тех, кто в танке": жена Зинченко эмоционально объяснила свои "стрелы" в адрес Гвардиолы

Влада Седан настаивает, что "МанСити" покинул ЛЧ из-за ошибочной тактики тренера. Но не называет его слабым

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко, журналистка каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан выступила с разъяснением по поводу своего же высказывания на тему вылета английского клуба из Лиги чемпионов. Напомним, ранее супруга Зинченко обвинила в поражении "МанСити" от "Лиона" Гвардиолу – главного тренера "горожан" и его экспериментальную тактику с тремя защитниками. Влада утверждает, что от своих стрел критики в адрес Гвардиолы не отказывается, но при этом уточнила, что она не считает наставника своего мужа слабым тренером.

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Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

"Манчестер Сити" – "Лион". Я не знала, что эта тема вызовет такой резонанс. Но я готова вам ответить. Повторяю: мнение, озвученное мною здесь и на моем YouTube-канале, является исключительно моим мнением"

"Прежде чем комментировать результат матча, я несколько раз сказала, что не являюсь аналитиком, критиком или экспертом. Я отметила, что мое мнение не объективное, но это мое мнение, которым я делюсь на своем Youtube-канале"

"Это были мои эмоции, мои личные переживания и выводы после матча. Для тех, кто "в танке" и вырывает слова из контекста, не поленюсь сказать еще раз: по моему мнению, выбранная тактика на конкретный матч против "Лиона" абсолютно себя не оправдала, свидетельством чего стала перестройка игры "Сити" во втором тайме и результат матча в итоге"

"Не отказываюсь от своих слов, но хочу отметить, что я никого не назвала слабым тренером и не поставила чей-либо статус под сомнение"

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

"Надеюсь, вы понимаете мое настроение и не будете вырывать слова из контекста. А если и так, то проецируйте их на меня, а не на других людей. Вперед, "Сити"!" – написала Влада Седан в сторис своего Instagram

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Ранее мы писали, что Зинченко стал крестным отцом для дочки Матвиенко – защитника "Шахтера" и своего партнера по сборной Украины.

Смотрите, как Влада Седан помогала Зинченко на карантине

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