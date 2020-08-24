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Звездный украинец "МанСити" Зинченко решил оправдаться перед партнерами за интервью с женой

24 августа, 13:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболист рассказал о том, что Влада Седан - не только журналистка, но и фанатка клуба

Целый мини-сериал разворачивается вокруг комментариев журналистки Влады Седан относительно выступления "МанСити" в еврокубках, где английский клуб проиграл "Лиону" в четвертьфинале. Напомним, на днях жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.

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На следующий день Седан эмоционально объяснила свои "стрелы" в адрес Гвардиолы, сообщив, что не отказывается от своих слов, но никому их и не навязывая. На этом история не закончилась. Сегодня украинский футболист решил объясниться перед партнерами по клубу за свои слова и комментарии жены. В полдень Александр на своей страничке в Instagram выложил письмо, в котором на английском языке рассказал, что по-прежнему считает Гвардиолу тренером "номер 1", а в своем интервью ничего плохого о нем не говорил. И просил ему поверить.

Затем 23-летний уроженец Радомышля, что в Житомирской области, объяснил эмоции своей супруги, сообщив, что она – не просто журналистка, но и большой фанат "Манчестер Сити". При этом пара признает, что не должна была делиться в соцсетях своими мыслями. Причем Зинченко сообщил, что написал это сообщение прямо со своей свадьбы и что вместо того, чтобы наслаждаться этим неповторным моментом, обращается к одноклубникам с надеждой на понимание.

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А тем временем партнеры Зинченко по сборной и другие наши спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости.

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Смотрите, как Александр забивал в ворота сборной Литвы в отборе на Евро-2020:

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интервью футбол оправдание Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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