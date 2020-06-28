Зинченко с "МанСити" попал на "Арсенал": видео голов всех матчей 1/4 финала Кубка Англии

В Кубке Англии по футболу определились все полуфиналисты. Компанию "Манчестер Юнайтед", одолевшему "Норвич" в субботу, в воскресенье составили "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити". Правда, украинец Александр Зинченко в победном для "МанСити" матче с "Ньюкаслом" так и не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных.
Кубок Англии. 1/4 финала
Воскресенье, 28 июня
Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2
Голы: де Брюйне, 37 (с пенальти), Стерлинг, 68
Лестер – Челси – 0:1
Гол: Баркли, 63
Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:2
Голы: Макголдрик, 87 – Пепе, 25 (с пенальти), Себальос, 90+1
Суббота, 27 июня
Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Кантуэлл, 75 – Игало, 51, Магуайр, 118
Уже состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. 18 и 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" сыграют "Манчестер Юнайтед" – "Челси и "Арсенал" – "Манчестер Сити". Ожидается, что финал турнира 1 августа примет тот же "Уэмбли".
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Напомним, действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко, в финале-2019 разгромивший "Уотфорд" 6:0.
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