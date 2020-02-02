Зинченко с первых минут сыграет в суперматче чемпионата Англии

Александр Зинченко. "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Шеффилдом" / Фото: Reuters

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав матча своей команды против "Тотенхэма" в 25-им туре чемпионат Англии. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Танганга – Уинкс, Ло Чельсо – Бергвейн, Алли, Сон Хын Мин – Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандеш

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"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Канселу, Гарсия, Б. Силва, Д. Силва, Жезус, Фоден

Букмекеры считают "Манчестер Сити" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.55, на ничью – 4.70, на победу подопечных Жозе Моуринью – 5.60.

Перед очным поединком "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм "идет восьмым, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь баллов.

Ранее Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити". Футболисты "горожан" должны пить таблетки и соблюдать персональную норму воды перед тренировкой и после нее.

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