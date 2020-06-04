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Зинченко шутит над Милевским: Тебе зачем возвращение АПЛ? Хоть будешь претендовать на "Золотой мяч"

4 июня, 23:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинцы пообщались онлайн на YouTube-канале Милевского

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообщался с форвардом брестского "Динамо" Артемом Милевским и подшутил над перспективами бывшего игрока сборной Украины в борьбе за "Золото мяч". Ранее мы писали, что Милевский забил шикарный гол. Но это не спасло его от фиаско в главном матче года.

"Тебе зачем, чтобы английский чемпионат возвращался? Так хоть будешь в пятерке (претендентов) на Золотой мяч. А то сейчас премьер-лига вернется, конкуренция будет: Де Брюйне и так далее", – сказал Зинченко.

А затем Зинченко предложить Милевскому перебраться в "Манчестер Сити", где как раз освобождается позиция в центре поля.

"Жду тебя в Манчестере. Не на кофе. Давид Сильва последний сезон доигрывает. Как раз на позицию десяточки", – добавил Александр.

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В ответ Милевский рассказал Зинченко, почему не приезжает в расположение сборной Украины, куда он не вызывается с 2012 года. Всего на счету Мили 50 матчей и 8 голов за национальную команду.

"У вас там такой режим. Если бы меня увидел Андрей Шевченко, то сразу бы подумал, что я вас посажу в такси и увезу в ночную смену. Я же знаю его. Сразу бы у вас была серьезная проверка. Я поэтому особо и не подъезжаю. У вас же там сейчас все профики, ничего алкогольного даже не нюхаете.

Можно и просто пообщаться, но я не люблю таких вещей, чтобы потом на меня лишний раз смотрел кто-то, мол, что-то не так. Не хочу, чтобы потом были разговоры и проблемы. На Евро подъеду, там и увидимся", – сказал Милевский.

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футболист Артем Милевский Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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