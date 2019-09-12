"Зинченко уникален, а Лунин готов стать №1": тренер Федорчук разбирает игру сборной Украины

На позиции Цыганкова есть выбор. А Зинченко становится лидером. Фото ФФУ (П.Кубанов)

Победив Литву на классе (3:0), спустя три дня сборная Украины выдала игру на нервах. К 78-й минуте в Днепре уступали Нигерии два мяча. Но как написал Зинченко в своем Instagram после матча: "Дух. Вера. Характер". В течение двух минут наши сравняли счет! 78-я – Зинченко, 79-я – Яремчук (немножко рукой, но прижатой и не намеренно, рикошет). Итого 2:2 —

поединок стал весьма полезен, выявив слабые места и оставив вопросы.

Например, почему наша сборная всегда проводит второй матч спарки слабее, чем первый? Своим мнением с "Сегодня" поделился Олег Федорчук, тренер с опытом УПЛ: "Основная причина: на некоторых позициях у нас дефицит исполнителей. Главным образом это касается группы обороны, в первую очередь крайних защитников и опорного полузащитника. Но при этом Шевченко прекрасно понимает: для того чтобы в сборной была хорошая атмосфера, нужно давать шанс как можно большему кругу игроков — чтобы не было обиженных. Сейчас в команде очень хорошая обстановка еще и потому, что всем дают играть и все довольны. Но в футболе сыгранность имеет ключевое значение. Особенно нежелательна ротация в центральной оси: вратарь — центрбеки — опорный хав. Это "несущие стены", которые не меняют при ремонте. Поэтому мы должны быть снисходительны, учитывая, что Шевченко сделал сразу семь замен в старте по сравнению с игрой в Вильнюсе. Товарищеский статус матча не требовал выжимать все. Но, повторюсь, не на всех позициях у нас одинаковая конкуренция. На некоторых — как крайние полузащитники, — по 2-3 человека на место, на других — как крайние защитники или опорник, — по одному. Согласитесь, и Соболь, и Караваев сыграли вчера в обороне очень слабо. Но тут есть надежда, что через год-два подтянутся чемпионы мира U-20, там есть несколько хороших ребят".

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ОСТРИЕ. "Несмотря на большую ротацию, игровая схема осталась та же, — продолжает Олег Федорчук. — А как она изменится? Мы играем с одним нападающим, и от этого пока не отойдем, поскольку оба наших форварда — Яремчук и Мораес — привыкли играть очень высоко, в одной зоне, и если кого-то чуть оттянуть, он будет чувствовать себя неловко. Вот найти бы такого игрока, как "десятка" нигерийцев (Алекс Ивоби из "Эвертона". — Ред.), чтобы и объем работы выполнял, и острую передачу умел сделать, и на острие атаки сыграть. Классический оттянутый нападающий! Но кто у нас так играет? Яремчук активный, но с мячом работает тяжело. А Мораес мало двигается, дает маленький объем".

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ПОПРОБОВАТЬ В ТРИ. "А вот на схему с тремя центральными защитниками было бы интересно посмотреть. Матвиенко ведь не классический центрбек, для которого главное — умение играть один в один. У него это не очень получается. Игра с литовцами не показатель — они медлительные. С нигерийцами же сразу стало заметно, что Матвиенко проигрывает много единоборств. А вот при схеме с тремя защитниками он бы очень органично смотрелся на месте левого центрального защитника. Эта схема игры для наших футболистов удобная — смотрите, как наша молодежка на ЧМ играла".

ЗИНА И ЛУНИН. Кто больше других понравился в игре с Нигерией, интересуемся у Федорчука. "Прежде всего Зинченко, который становится лидером — и игру ведет, и нужные голы забивает. Я в свое время к его появлению относился скептически, но теперь мнение изменил. Зинченко — это футболист с уникальными психофункциональными возможностями: очень хорошо адаптируется к обстоятельствам, уверен в себе и всегда готов взять на себя ответственность. Ну и Лунин — по этой игре было видно, что он уже готов стать вратарем №1 в сборной. Кроме одной ошибки на выходе в начале второго тайма, он сыграл безупречно. Сколько раз он выручал! В плане техники, на мой взгляд, Лунин сейчас поинтереснее Пятова. Хотя, если брать стабильность, опыт, вес в команде, непредсказуемость молодости — это все в пользу Пятова, и он пока будет оставаться основным вратарем. Но Лунин — это наше недалекое будущее".

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