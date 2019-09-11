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Зинченко тремя словами охарактеризовал сборную Украины

11 сентября, 11:25

Александр кратко поделился эмоциями после матча с Нигерией

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после товарищеской встречи с командой Нигерии. Мы вели онлайн матча Украина – Нигерия.

"Дух. Вера. Характер", – написал Зинченко в Instagram.

22-летний футболист в составе своей команды забил один из мячей в ворота сборной Нигерии.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в пяти матчах сборной Украины в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года, в которых забил один мяч.

Как мы писали ранее, после матча Литва – Украина Зинченко посвятил гол маме и пригрозил Месси. Английский легионер украинской сборной нашел рецепт, как забивать больше звезды "Барселоны".

Смотрите, как Зинченко забивал в субботу Литве:

Кстати, деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы.

Также сообщалось, что Ярмоленко открыли дорогу в основной состав "Вест Хэма": главный конкурент украинца вылетел до конца года. Майкл Антонио перенес операцию и выбыл ориентировочно на три-четыре месяца.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм":

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Нигерии Александр Зинченко

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