Зинченко – в заявке на суперматч "Арсенал" – "Манчестер Сити"

Сегодня пройдет центральный поединок 28-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" – "Манчестер Сити". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а уже стали известны стартовые составы команд. Смотреть трансляцию "Арсенал" – "Манчестер Сити" можно на ТВ и в интернете – список.

Украинский полузащитник Александр Зинченко, которого Гвардиола в "МанСити" использует на левом фланге защиты, есть в заявке на матч, но со стартовых минут он на поле не выйдет, а начнет поединок на скамейке запасных.

"Арсенал": 33. Чех, 6. Косельни, 20. Мустафи Ш., 24. Беллерин, 31. Колашинац, 7. Мхитарян, 8. Рэмзи, 29. Джака Г., 11. Озил, 14. Обамейянг, 23. Уэлбек

Запасные: 13. Оспина, 16. Холдинг, 35. Эльнени, 21. Чамберс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 17. Айуоби, 62. Нкетиа

"Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Данило, 4. Компани, 30. Отаменди, 17. де Брюйне, 19. Сане Л., 20. Силва Б., 8. Гюндоган, 21. Силва, 10. Агуэро

Запасные: 1. Браво, 5. Стоунз, 14. Лапорт, 35. Зинченко, 42. Туре Яя, 47. Фоден, 33. Габриэл Жезус

Напомним, что игроки "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, Вернандиньо, Габриэль Жезус и Бенжамен Менди не смогут сыграть в сегодняшнем матче из-за травм, а Фабиан Делф пропускает игру из-за полученной красной карточки. За "Арсенал" не смогут сыграть травмированные Начо Монреаль, Александр Ляказетт и Санти Касорла.

Интересно, что несколько дней назад команды встречались в Кубке и победу со счетом 3:0 праздновали футболисты "Манчестер Сити".