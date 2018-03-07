Зинченко выйдет в старте "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов
Стартовые составы на матч "Манчестер Сити" – "Базель" в 1/8 финала ЛЧ
Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Базеля" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола выпустил с первых минут украинского полузащитника Александр Зинченко.
Отметим, что в английской Премьер-лиге Зинченко в нынешнем сезоне принял участие в шести поединках, отыграв в общей сложности 367 минут. Также Александр сыграл в четырех поединках в Кубке Англии.
Стартовые составы на матч "МанСити" – "Базель":
"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Туре, Фоден, Бернарду, Сане, Хесус.
"Базель": Вацлик, Лакруа, Сухи, Ланг, Фрай, Зуффи, Оберлен, Дье, Эль-Юнусси, Риверос, Буа.
Матч "Манчестер Сити" – "Базель" начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Базель" доступна на канале "Футбол 1".
Три недели назад в Базеле в первом матче "МанСити" разгромил "Базель" со счетом 4:0, так что ответный поединок превращается в формальность.
Также в среду состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – Ювентус": список трансляций.
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