Зинченко выйдет в старте "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов

Стартовые составы на матч "Манчестер Сити" – "Базель" в 1/8 финала ЛЧ

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Базеля" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола выпустил с первых минут украинского полузащитника Александр Зинченко.

Отметим, что в английской Премьер-лиге Зинченко в нынешнем сезоне принял участие в шести поединках, отыграв в общей сложности 367 минут. Также Александр сыграл в четырех поединках в Кубке Англии.

Стартовые составы на матч "МанСити" – "Базель":

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Туре, Фоден, Бернарду, Сане, Хесус.

"Базель": Вацлик, Лакруа, Сухи, Ланг, Фрай, Зуффи, Оберлен, Дье, Эль-Юнусси, Риверос, Буа.

Матч "Манчестер Сити" – "Базель" начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Базель" доступна на канале "Футбол 1".

Три недели назад в Базеле в первом матче "МанСити" разгромил "Базель" со счетом 4:0, так что ответный поединок превращается в формальность.

Также в среду состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – Ювентус": список трансляций.