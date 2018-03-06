Зинедин Зидан может уйти из "Реала" и возглавить "ПСЖ" – СМИ

Руководство французского клуба "ПСЖ" может отправить в отставку главного тренера команды Унаи Эмери. По информации источника издания Football Espana, заменить на данном посту испанца может наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Отмечается, что владельцы "ПСЖ" желают достичь успеха в Лиге чемпионов. По их мнению, Зидан имеет необходимый опыт для победы в данном турнире.

"ПСЖ" и "Реал" встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче, который прошел в Мадриде, команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 3:1. Ответная игра состоится 6 марта в 21:45 по киевскому времени: трансляции матча "ПСЖ" – "Реал" на ТВ и в интернете.

Несмотря на крупное поражение, букмекеры неплохо оценивают шансы "ПСЖ" пройти в четвертьфинал. Для этого французскому клубу нужно победить 2:0 либо более крупно, а при счете 3:1 будет дополнительное время. Коэффициент на проход "ПСЖ" составляет 3.55, на проход "Реала" – 1.30. Таким образом, вероятность того, что "ПСЖ" сможет пробиться в следующий раунд Лиги чемпионов – 27%, против 73% на "Реал": букмекеры о матче 1/8 финала Лиги чемпионов.