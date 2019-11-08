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Звездный Златан Ибрагимович возвращается из США в Милан

8 ноября, 11:49

Сегодня | Спорт

Контракт шведского форварда в Лос-Анджелесе заканчивается в декабре

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Экстравагантный шведский форвард Златан Ибрагимович возвращается из США в Европу. Об этом заявил комиссионер Американской лиги футбола (МЛС) Дон Гарбер. Сейчас 38-летний футболист выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси", но его контракт заканчивается в декабре этого года. Интересно, что недавно о подписании контракта с Иброй объявил клуб третьего испанского дивизиона. Поводом стала исправленная статья в Википедии, однако это сразу было похоже на фейк.

Теперь же слова первого лица МЛС выглядят более серьезными. "Златан – интересный парень. С ним никогда не бывает скучно, за ним увлекательно наблюдать, как на футбольном поле, так и за его пределами. Ему 38 лет, а его подписывает "Милан" – один из топ-клубов мира", – рассказал Гарбер каналу ESPN. К слову, Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010-2012 гг.

Вспомним, как швед забивал суперголы за европейские клубы.

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Несмотря на все выходки Ибрагимовича, Гарбер получает удовольствие от пребывания шведа в США. "Я бы хотел, чтобы он вернулся сюда, но это зависит от "Гэлэкси". Мне даже нравится, когда Златан говорит обо мне в третьем лице".

Смотрите, как Златан избежал участи преступника.

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Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Милан

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