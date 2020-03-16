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Знаменитый английский форвард считает, что "Ливерпулю" не стоит давать титул, если чемпионат не доиграют

16 марта, 15:31

Вадим Авдасев

Алан Ширер призывает признать сезон в Премьер-лиге недействительным

В минувшую пятницу чемпионат Англии приостановили из-за коронавируса. Теперь же идут споры, стоит ли сезон заканчивать, или же нужно подождать спада пандемии. Свое мнение высказал и лучший бомбардир в истории Премьер-лиги Алан Ширер.

Бывший форвард сборной Англии в свое время выступал за "Блекберн" и "Ньюкасл" и наколотил 260 голов. Ныне 49-летний спортсмен в комментарии goal.com сказал, что если сезон решат не доигрывать, его стоит признать недействительным. И чемпионство не стоит отдавать "Ливерпулю":

"Нельзя получить победителя и аутсайдера, если сезон не доигран. Как бы ужасно это ни звучало для некоторых клубов, в частности, для "Ливерпуля", но это единственный выход. Если нельзя провести все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или определять, кто должен вылетать в Чемпионшип.

Для "Ливерпуля" это невероятно жестокий расклад, но я не вижу варианта, при котором ему можно честно отдать титул, даже учитывая, что никто уже не сможет его догнать. Им нужно всего шесть очков, чтобы забрать трофей, но они их еще не набрали. Сезон нужно признать недействительным".

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Пока же клубы Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся.

Смотрите, как "Ливерпуль" драматически уступил "Атлетико" в Англии в 1/8 финала Лиги чемпионов

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футбол чемпионат Англии Ливерпуль премьер-лига Алан Ширер

Источник: ua-football

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