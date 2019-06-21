Знаменитый чешский вратарь вернулся в "Челси" в необычной должности

Экс-футболист будет отвечать за связь между молодежным футболом и главной командой

Петр Чех. Фото: AFP

Бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех завершил карьеру по окончании сезона и вернулся в лондонский "Челси", где будет заниматься менеджментов. Чешский голкипер стал техническим и спортивным советником лондонцев. В его обязанности будет входить обеспечение связи между молодежным футболом и главной командой.

Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с "Челси" еврокубок, но повторить это с "Арсеналом" не сумел. Напомним, в финале "аристократы" обыграли "канониров" со счетом 4:1. Этот поединок стал последним в карьере для Чеха.

Петр Чех выступал на родине за "Хмел", "Спарту", после чего в 2002 году перебрался во французский "Ренн". С 2002 по 2015 год вратарь защищал цвета "Челси", а завершил карьеру в "Арсенале".

В составе "Челси" Чех четырежды становился чемпионом Англии, столько же раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в Кубке лиги, дважды – в Суперкубке Англии, по одному разу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С "Арсеналом" дважды выигрывал Суперкубок Англии и один раз кубок страны.

Ранее мы писали, что после встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси". Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе.

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