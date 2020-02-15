Знаменитый форвард сборной Англии рассказал о встрече с королевой в лифте

Майкл Оуэн

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Майкл Оуэн вспомнил забавный эпизод, который произошел во время его выступлений. Ныне 40-летний Оуэн рассказал, как ему пришлось краснеть перед королевой Елизаветой II. К слову, читайте Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии.

Во время визита на ипподром в Аскоте экс-футболисту "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" посчастливилось проехать в лифте вместе с королевой. Теперь он поведал изданию The Sun о диалоге с Елизаветой Второй.

"Когда королева вошла в лифт, снаружи нас было около 15 человек.

- Давайте же, мы все можем вместиться, – сказала она.

Я подчинился и снял шляпу, так как думал, что это правильный этикет.

- Если бы ты снова надел шляпу, мы бы все смогли втиснуться, – сказала она, повышая голос.

Я был раздавлен. Я застенчиво надел шляпу. Было очень стыдно. До сегодняшнего дня я понятия не имею, шутила ли она. Моя жена Луиза подталкивала меня с другой стороны, стараясь не смеяться, потому что королева утерла мне нос".

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