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Знаменитый форвард сборной Англии рассказал о встрече с королевой в лифте

15 февраля, 15:51

Майкл Оуэн был очень смущен незнанием этикета

Майкл Оуэн

Майкл Оуэн

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Майкл Оуэн вспомнил забавный эпизод, который произошел во время его выступлений. Ныне 40-летний Оуэн рассказал, как ему пришлось краснеть перед королевой Елизаветой II. К слову, читайте Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии.

Во время визита на ипподром в Аскоте экс-футболисту "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" посчастливилось проехать в лифте вместе с королевой. Теперь он поведал изданию The Sun о диалоге с Елизаветой Второй.

"Когда королева вошла в лифт, снаружи нас было около 15 человек.
- Давайте же, мы все можем вместиться, – сказала она.
Я подчинился и снял шляпу, так как думал, что это правильный этикет.
- Если бы ты снова надел шляпу, мы бы все смогли втиснуться, – сказала она, повышая голос.
Я был раздавлен. Я застенчиво надел шляпу. Было очень стыдно. До сегодняшнего дня я понятия не имею, шутила ли она. Моя жена Луиза подталкивала меня с другой стороны, стараясь не смеяться, потому что королева утерла мне нос".

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футбол сборная Англии Майкл Оуэн королева Елизавета II

Источник: isport.ua

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