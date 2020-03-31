Знаменитый французский футболист на карантине запустил новый "челлендж" с мячом

Звездный футболист Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" придумал новое развлечение на время карантина. Чемпион мира предложил своим знакомым и всем любителям спорта показать какой-либо трюк с мячом. Причем не обязательно футбольным, а из любого другого игрового вида спорта. Узнайте, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях.
Сам Погба пожонглировал футбольным мячом, а затем ударом ноги отправил его в баскетбольное кольцо. После чего сделал подпись под постом в соцсетях:
"Я знаю, что во время карантина мы все дома, но вы можете сделать многое! Создайте какой-то новый трюк. У нас есть новый челлендж для вас. Это не должно быть именно с футбольным мячом, а с любым. Вы не должны быть профессионалом, просто покажите мне, что у вас получилось".
Мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" сделал приличную скидку на звездного француза ради трансфера.
Поль предложил присоединиться к его "челленджу", например, бразильца Неймара и шведа Ибрагимовича. И Златан уже прислал французу свое видео.
Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии
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