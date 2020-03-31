Знаменитый французский футболист на карантине запустил новый "челлендж" с мячом

Поль Погба предложил каждому показать, что он умеет делать с мячом из любого вида спорта

Звездный футболист Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" придумал новое развлечение на время карантина. Чемпион мира предложил своим знакомым и всем любителям спорта показать какой-либо трюк с мячом. Причем не обязательно футбольным, а из любого другого игрового вида спорта. Узнайте, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях.

Сам Погба пожонглировал футбольным мячом, а затем ударом ноги отправил его в баскетбольное кольцо. После чего сделал подпись под постом в соцсетях:

"Я знаю, что во время карантина мы все дома, но вы можете сделать многое! Создайте какой-то новый трюк. У нас есть новый челлендж для вас. Это не должно быть именно с футбольным мячом, а с любым. Вы не должны быть профессионалом, просто покажите мне, что у вас получилось".

INSTAGRAM

Мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" сделал приличную скидку на звездного француза ради трансфера.

Поль предложил присоединиться к его "челленджу", например, бразильца Неймара и шведа Ибрагимовича. И Златан уже прислал французу свое видео.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама