Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Знаменитый французский футболист на карантине запустил новый "челлендж" с мячом

31 марта, 14:25

Вадим Авдасев

Поль Погба предложил каждому показать, что он умеет делать с мячом из любого вида спорта

Звездный футболист Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" придумал новое развлечение на время карантина. Чемпион мира предложил своим знакомым и всем любителям спорта показать какой-либо трюк с мячом. Причем не обязательно футбольным, а из любого другого игрового вида спорта. Узнайте, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях.

Сам Погба пожонглировал футбольным мячом, а затем ударом ноги отправил его в баскетбольное кольцо. После чего сделал подпись под постом в соцсетях:

"Я знаю, что во время карантина мы все дома, но вы можете сделать многое! Создайте какой-то новый трюк. У нас есть новый челлендж для вас. Это не должно быть именно с футбольным мячом, а с любым. Вы не должны быть профессионалом, просто покажите мне, что у вас получилось".

INSTAGRAM

Мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" сделал приличную скидку на звездного француза ради трансфера.

Поль предложил присоединиться к его "челленджу", например, бразильца Неймара и шведа Ибрагимовича. И Златан уже прислал французу свое видео.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Манчестер Юнайтед Поль Погба челлендж

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...