Уэйн Руни. Фото: dcfc.co.uk

Знаменитый футболист Уэйн Руни возвращается в Англию: он стал играющим тренером клуба второй лиги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD%20%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD%20%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8 2019-08-06T18:02:00+03:00 Футбол Экс-нападающий сборной Англии присоединится к тренерскому штабу Филиппа Коку

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни с января 2020 года будет выступать за "Дерби Каунти" в роли играющего тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на срок 1,5 года с возможностью продления еще на один.

"Я очень воодушевлен возможностью, которую предоставил мне "Дерби". С нетерпением жду возможности присоединиться к Филиппу Коку, тренерскому штабу и команде. Уверен, что смогу внести большой вклад", – сказал Руни.

В 23 матчах за "Ди Си Юнайтед" в Североамериканской футбольной лиге (MLS) Руни забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

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Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.

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