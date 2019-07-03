Знаменитый игрок "Металлурга" подписал контракт с китайским клубом

Полузащитник Яя Туре продолжит карьеру в команде "Циндао Хуанхай"

Туре перебрался в Поднебесную. Фото: Twitter

Китайский клуб "Циндао Хуанхай" заключил соглашение с ивуарийским полузащитником Яя Туре. Детали соглашения не разглашаются. 36-летний хавбек присоединился к своей новой команде на правах свободного агента.

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"Циндао Хуанхай" на данный момент выступает во втором по силе китайском дивизионе. После первого круга команда занимает первую строчку таблицы.

Последним местом трудоустройства у Туре был греческий "Олимпиакос", где он выступал в период с сентября 2018-го по декабрь того же года.

Яя Туре известен по выступлениям за "Монако" (2006-2007), "Барселону" (2007-2010), "Манчестер Сити" (2010-2018). Также в период с 2003-го по 2005-й ивуариец выступал за донецкий "Металлург".

Четырежды признавался лучшим футболистом Африки, со сборной Кот-д'Ивуара выигрывал Кубок африканских наций, а с "Барселоной" побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что знаменитый испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан".

Рафаэль Бенитес с "Валенсией" дважды выигрывал чемпионат Испании (2002, 2004) и Кубок УЕФА (2004), с "Ливерпулем" побеждал в Кубке Англии (2006), Лиге чемпионов (2005) и Суперкубке УЕФА (2005), с "Интером" выигрывал клубный чемпионат мира (2010), с "Челси" становился победителем Лиги Европы (2013), с "Наполи" брал Кубок Италии (2014).

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