Легендарный испанский тренер решил заработать денег в Китае

Рафаэль Бенитес будет получать в "Далянь Ифан" около 13 млн евро в год

Рафаэль Бенитес работал тренером и в "Реале". Фото: AFP

Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан". Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своем Twitter.

"После долгого пути мы начинаем новый вызов. Я счастлив начать этот новый проект с "Далянь Ифан", – написал Бенитес. Ранее сообщалось, что зарплата испанского наставника в китайском клубе будет составлять около 13,4 млн евро в год.

Последним клубом Бенитеса был "Ньюкасл Юнайтед". "Сорок" он возглавил в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул ее в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

"Далянь Ифан" после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги сезона 2019 года.

Рафаэль Бенитес с "Валенсией" дважды выигрывал чемпионат Испании (2002, 2004) и Кубок УЕФА (2004), с "Ливерпулем" побеждал в Кубке Англии (2006), Лиге чемпионов (2005) и Суперкубке УЕФА (2005), с "Интером" выигрывал клубный чемпионат мира (2010), с "Челси" становился победителем Лиги Европы (2013), с "Наполи" брал Кубок Италии (2014).

Вчера мы писали, что тренером сборной Сербии стал Любиша Тумбакович. В январе 2016 года Тумбакович был назначен тренером национальной сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года. Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

Ранее сборную Сербии тренировал Младен Крстаич. В июне сербы проиграли Украине в отборе на Евро-2020 со счетом – 0:5. Это самое крупное поражение Сербии в истории.

Обзор матча Украина – Сербия:

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