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Знаменитый игрок НБА подтвердил намерение стать президентом европейского футбольного клуба

10 апреля, 22:01

Максим Перепелица

Тони Паркер готов сменить Жана-Мишеля Ола

Бывший разыгрывающий "Сан-Антонио" и сборной Франции Тони Паркер заявил о том, что согласен стать следующим президентом футбольного "Лиона".

"Тот факт, что Жан-Мишель Ола рассматривает мою кандидатуру – это уже честь для меня. Я знаю, что мне придется многому научиться, но если Ола попросит меня вступить в должность, то я не смогу отказаться", – заявил Паркер.

Тони Паркер является четырехкратным чемпионом НБА, самым ценным игроком финальной серии плей-офф лиги в 2008 году. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также серебряным и бронзовым призером турнира.

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Ранее мы рассказывали, что президент французского клуба рассказал, как спасти внутренние чемпионаты. Также он предложил аннулировать текущее положение во внутренних чемпионатах.

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НБА Тони Паркер Лион Франция

Источник: Сегодня|Спорт

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