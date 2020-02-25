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Испанское Эль Класико в первый день весны рассудит физрук из провинции

25 февраля, 00:34

Антонио Мигель Матеу Лаос уже имел дело с матчами "Реала" против "Барселоны"

В первый день весны в Мадриде состоится одно из самых ожидаемых и увлекательных футбольных противостояний на планете. В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги сойдутся непримиримые соперники – "Реал" и "Барселона". Мы сообщали, что в субботу "Леванте" обыграл "Реал" в чемпионате Испании. А ранее эта команда побеждала и "Барсу".

В понедельник опубликовали судейское назначение на матч в столице. Обслуживать очередное Эль Класико будет бригада во главе с рефери ФИФА с 2011 года Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Основная профессия ныне 42-летнего арбитра – учитель физкультуры. А родом он из поселка Альхимия-де-Альфара, что около Валенсии, с населением около тысячи человек.

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Лаос уже судил дуэли "Реала" и "Барселоны" в чемпионате Испании (в сезоне-2014/15 – победа "Барсы" 2:1), в Суперкубке 2012 года (победа "Реала" – 2:1), а также в первых матчах полуфинала Кубка Испании в 2014 и 2019 годах (дважды по 1:1).

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