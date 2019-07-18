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Знойная подруга футболиста "Ювентуса", которая вдохновляет игрока на новые успехи

18 июля, 12:28

Прекрасная возлюбленная де Лигта никого не оставит без внимания

"Ювентус" официально совершил один из самых громких трансферов среди защитников. Туринский клуб подписал контракт с капитаном Аякса Маттейсом де Лигтом. Футболист с нового сезона станет партнером Криштиану Роналду и по праву займет место одного из самых дорогих защитников мира.

Вместе с игроком в Италию прибудет и его прекрасная спутница – Анники Моленар. Девушка является дочерью экс-игрока "Аякса" и "Фейеноорда" Кейе Моленаара. В начале 1980-х годов прошлого века он выступал за "Аякс", с которым выиграл два чемпионских титула и Кубок Голландии. Моленар, кстати, в "Аяксе" играл вместе с Йоханом Кройфом, одним из величайших футболистов в истории. И блестящим тренером впоследствии.

Де Лигт и Моленар встречаются с 2018 года. Девушка отличается природной красотой и регулярно радует поклонников публикациями в Instagram.

Кстати, "Ювентус" возвращает легендарных "стариков": компанию Буффону составит уникальный футболист. Туринский клуб намерен возобновить свой "роман" с самым титулованным игроком планеты.

Смотрите обзор поединка "Ювентус" – "Аякс" в Лиге чемпионов: 

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Тег Ювентус Турин, Аякс Амстердам, Маттейс де Лигт, WAGs

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