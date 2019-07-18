Знойная подруга футболиста "Ювентуса", которая вдохновляет игрока на новые успехи

Прекрасная возлюбленная де Лигта никого не оставит без внимания

"Ювентус" официально совершил один из самых громких трансферов среди защитников. Туринский клуб подписал контракт с капитаном Аякса Маттейсом де Лигтом. Футболист с нового сезона станет партнером Криштиану Роналду и по праву займет место одного из самых дорогих защитников мира.

Вместе с игроком в Италию прибудет и его прекрасная спутница – Анники Моленар. Девушка является дочерью экс-игрока "Аякса" и "Фейеноорда" Кейе Моленаара. В начале 1980-х годов прошлого века он выступал за "Аякс", с которым выиграл два чемпионских титула и Кубок Голландии. Моленар, кстати, в "Аяксе" играл вместе с Йоханом Кройфом, одним из величайших футболистов в истории. И блестящим тренером впоследствии.

Де Лигт и Моленар встречаются с 2018 года. Девушка отличается природной красотой и регулярно радует поклонников публикациями в Instagram.



















Кстати, "Ювентус" возвращает легендарных "стариков": компанию Буффону составит уникальный футболист. Туринский клуб намерен возобновить свой "роман" с самым титулованным игроком планеты.

Смотрите обзор поединка "Ювентус" – "Аякс" в Лиге чемпионов:

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