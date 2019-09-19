"Золотой мяч" для вратарей: награду назвали в честь Яшина

Яшин против Эйсебио на ЧМ-1966 / Фото: Getty Images

Французское издание France Football учредило премию лучшему футбольному голкиперу, которая будет носить имя советского вратаря Льва Яшина. Премия будет вручаться по итогам календарного года. Список номинантов на звание лучшего вратаря будет оглашен 21 октября во Франции, победителя выберут 180 журналистов со всего мира. Отмечается, что награда будет вручена на церемонии награждения лауреатов премии "Золотой мяч" среди мужчин и женщин, а также награды "Копа Трофи", которая вручается лучшему игроку, не достигшему 21 года. Вручение "Золотого мяча" пройдет 2 декабря в парижском театре Шатле.

Читайте также: Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч"

Реклама

Лев Яшин (1929-1990) является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы – 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Ранее мы писали, что умер Жак Ферран – один из создателей формата и правил Кубка европейских чемпионов (нынешнее название – Лига чемпионов), а также членом коллегии, учредившей награду "Золотой мяч".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама