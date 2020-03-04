"Не хотел унизить": Зозуля извинился в Испании за свои слова в интервью украинской прессе

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля извинился в Испании за свои слова в интервью украинским журналистам. Напомним, что Зозуля, который подвергся новым нападкам со стороны фанатов "Райо Вальекано" в недавнем матче второго дивизиона чемпионата Испании, заявил: "Я уже был фашистом, коммунистом. Скоро скажут, что я – марикон. По-испански это – гей". Однако этот комментарий некоторым показался оскорбительным.

"Хочу сказать пару слов о моем интервью украинской прессе. В Испании, к сожалению, меня неправильно поняли. Хочу извиниться перед моими партнерами по команде и клубом за те слова, которые я произнес. Они не соответствуют истории "Альбасете" и его эмблеме", – заявил украинский форвард.

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"Хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными или оскорбленными моими словами, – продолжил Зозуля. – Я не хотел вас оскорбить или обидеть, но, к сожалению, эти слова очень часто слышно на футбольных полях. Считаю, их нужно убрать из футбола, убрать из спорта. Каждый человек выбирает свой путь в жизни и как ее прожить. Я никогда в жизни не говорил, что я против чего-то. Не хотел никого оскорбить. Всем здоровья, добра и побольше улыбок", – сказал Зозуля. В тренде "Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Напомним, во время предыдущего матча между между "Альбасете" и "Райо Вальекано", который состоялся 15 декабря, болельщики "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его нацистом. В итоге команды доиграли первый тайм, но игроки "Альбасете" отказались возвращаться на поле после перерыва. Главный судья принял решение не продолжать игру из-за оскорблений в адрес Зозули. Правда, по сей день тот поединок остается недоигранным – его судьба решается в суде.

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