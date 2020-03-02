Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Мог уехать жить в Лондон: кто помешал Зозуле перейти в английский "Вест Хэм"

2 марта, 16:30

Елена Павлова

На пути украинского нападающего стал "переигравший" защитник "Тоттенхэма"

Украинский форвард Роман Зозуля, который на данным момент защищает цвета клуба второго испанского дивизиона "Альбасете", рассказал, почему в свое время не получилось продолжить карьеру в английском "Вест Хэме". Ранее мы писали, что Зозуля вновь подвергся словесной "атаке" фанатов "Райо Вальекано".

Читайте также: Роман Зозуля: "Я уже был фашистом, коммунистом. Скоро скажут, что я – марикон. По-испански это – гей"

Украинский нападающий считает, что симуляция бельгийского защитника Яна Вертонгена в поединке 1/16 Лиги Европы сезона-2013/2014 "Тоттенхэм" – "Днепр" не позволила ему перебраться в Лондон к "молотобойцам", хотя предпосылки были во время выступления Романа за днепрян.

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

"Тоттенхэм" – "Днепр". Я забил, все хорошо шло. Но потом случилось удаление, я подвел команду. Перед матчем встречался с руководством "Вест Хэма". Они сказали, что заинтересованы во мне. Поговорили с руководством, агентами. А эта красная карточка как раз их испугала", – рассказал Роман.

Ранее была названа зарплата Зозули в "Альбасете". Как сообщают СМИ, за год украинец, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 900 тысяч евро, получает около 500 тысяч евро. Напомним, 30-летний экс-форвард сборной Украины продлил контракт с испанским клубом летом 2019-го. Отметим, что Роман Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017-го. За это время нападающий забил 23 гола и сделал 7 ассистов в 92 матчах.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Тоттенхэм Вест Хэм Альбасете Роман Зозуля трансфер

Источник: Профутбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...