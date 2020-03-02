Мог уехать жить в Лондон: кто помешал Зозуле перейти в английский "Вест Хэм"

Украинский форвард Роман Зозуля, который на данным момент защищает цвета клуба второго испанского дивизиона "Альбасете", рассказал, почему в свое время не получилось продолжить карьеру в английском "Вест Хэме". Ранее мы писали, что Зозуля вновь подвергся словесной "атаке" фанатов "Райо Вальекано".

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Украинский нападающий считает, что симуляция бельгийского защитника Яна Вертонгена в поединке 1/16 Лиги Европы сезона-2013/2014 "Тоттенхэм" – "Днепр" не позволила ему перебраться в Лондон к "молотобойцам", хотя предпосылки были во время выступления Романа за днепрян.

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

"Тоттенхэм" – "Днепр". Я забил, все хорошо шло. Но потом случилось удаление, я подвел команду. Перед матчем встречался с руководством "Вест Хэма". Они сказали, что заинтересованы во мне. Поговорили с руководством, агентами. А эта красная карточка как раз их испугала", – рассказал Роман.

Ранее была названа зарплата Зозули в "Альбасете". Как сообщают СМИ, за год украинец, стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 900 тысяч евро, получает около 500 тысяч евро. Напомним, 30-летний экс-форвард сборной Украины продлил контракт с испанским клубом летом 2019-го. Отметим, что Роман Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017-го. За это время нападающий забил 23 гола и сделал 7 ассистов в 92 матчах.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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