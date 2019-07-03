Зозуля остается! Невероятная реакция фанатов "Альбасете"

Испанский клуб выслал болельщикам открытки с изображением украинского форварда

Роман продолжит забивать в Испании. Фото: Twitter

Сегодня стало известно, что украинский нападающий Роман Зозуля продлил контракт с "Альбасете". Новое соглашение с клубом испанской Сегунды (второй по силе дивизион) рассчитано на два года. Сам 29-летний форвард эффектно сообщил болельщикам "Альбасете" о своем решении остаться посредством видеообращения – Роман выходит из-за пальмы и на чистом испанском говорит о том, что будет и дальше забивать за этот клуб. Кстати, в 67 играх за "Альбасете" на его счету – 20 голов, 11 из которых – в прошлом сезоне.

Не менее эффектно клуб сообщил своим преданным фанам о том, что Зозуля остается в команде. Им были разосланы большие конверты, в которых находилась открытка с изображением украинского форварда. Затем "Альбасете" сделал забавный ролик с реакцией болельщиков на эту новость.

Как сообщалось ранее, клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Ведь перед этим Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом 0:2.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

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