"Зубастик" из "Барселоны" и Макгрегор попали в список главных спортивных злодеев десятилетия

В рейтинге также присутствуют двое убийц

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Австралийская газета The Herald Sun опубликовала список главных злодеев десятилетия из мира спорта.

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1. Оскар Писториус (легкая атлетика)

В 2017 году был осужден на шесть лет за убийство своей девушки модели Ривы Стинкамп.

2. Ник Кирьос (теннис)

Оштрафован на 113 000 долларов за неспортивное поведение, после турнира в Цинциннати был условно отстранен на 16 турнирных недель и получил полугодовой испытательный срок.

3. Аарон Эрнандес (американский футбол)

В 2015 году был пожизненно осужден за убийство игрока, который встречался с сестрой его невесты, в 2017-м – оправдан по делу о другом двойном убийстве. Покончил с собой в тюрьме в 2017 году.

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4. Дэвид Уорнер (крикет)

В 2018 году вместе со Стивом Смитом и Кэмероном Бэнкрофтом был пойман на жульничестве во время матчей в Южной Африке.

5. Конор Макгрегор (MMA)

В 2017-м пытался бросить стул в Эдди Альвареса и подрался в ирландском пабе, в 2018-м – напал на автобус Хабиба Нурмагомедова.

6. Йозеф Блаттер (футбол)

Президент ФИФА был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупционного скандала.

7. Сунь Ян (плавание)

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В 2018-м молотком разбил пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера.

8. Флойд Мэйвезер-младший (MMA)

В 2012-м был осужден по обвинению в домашнем насилии.

9. Алекс Родригес (бейсбол)

Был обвинен в приеме стероидов, дисквалифицирован за запрещенные препараты, а затем – за употребление наркотиков.

10. Луис Суарес (футбол)

С 2010 года трижды кусал соперников – Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.

Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.

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