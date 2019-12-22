"Зубастик" из "Барселоны" и Макгрегор попали в список главных спортивных злодеев десятилетия

Австралийская газета The Herald Sun опубликовала список главных злодеев десятилетия из мира спорта.
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1. Оскар Писториус (легкая атлетика)
В 2017 году был осужден на шесть лет за убийство своей девушки модели Ривы Стинкамп.
2. Ник Кирьос (теннис)
Оштрафован на 113 000 долларов за неспортивное поведение, после турнира в Цинциннати был условно отстранен на 16 турнирных недель и получил полугодовой испытательный срок.
3. Аарон Эрнандес (американский футбол)
В 2015 году был пожизненно осужден за убийство игрока, который встречался с сестрой его невесты, в 2017-м – оправдан по делу о другом двойном убийстве. Покончил с собой в тюрьме в 2017 году.
4. Дэвид Уорнер (крикет)
В 2018 году вместе со Стивом Смитом и Кэмероном Бэнкрофтом был пойман на жульничестве во время матчей в Южной Африке.
5. Конор Макгрегор (MMA)
В 2017-м пытался бросить стул в Эдди Альвареса и подрался в ирландском пабе, в 2018-м – напал на автобус Хабиба Нурмагомедова.
6. Йозеф Блаттер (футбол)
Президент ФИФА был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупционного скандала.
7. Сунь Ян (плавание)
В 2018-м молотком разбил пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера.
8. Флойд Мэйвезер-младший (MMA)
В 2012-м был осужден по обвинению в домашнем насилии.
9. Алекс Родригес (бейсбол)
Был обвинен в приеме стероидов, дисквалифицирован за запрещенные препараты, а затем – за употребление наркотиков.
10. Луис Суарес (футбол)
С 2010 года трижды кусал соперников – Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.
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